ضبط ميكانيكي استدرج طفلتين لهتك عرضهما

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم بمصر، من القبض على ميكانيكي استدرج طفلتين لهتك عرضهما.

وأوضح مدير أمن الفيوم أنه تلقى إخطارًا من مركز شرطة إطسا من ذوي الطفلتين ” 12 عامًا، و6 سنوات ” ، يفيد بأن الميكانكي أحمد ف 28 عامًا، استدرج الطفلتين إلى منشأة رحمي.

وورد في البلاغ أن الطفلتين استقلا التوريسكل الخاص به بزعم توصيلهما لأهليهما بقصد هتك عرضهما، إلا أنه عند مدخل قرية منشأة رحمي تركهما وفر هاربًا لرؤيته دورية أمنية أثناء تمركزه بالمنطقة.

وأوضح أنه تم ضبط المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.