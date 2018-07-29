مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 60.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8307.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات كيمانول, ومبكو، واتحاد الاتصالات, وبي سي آي, وتكوين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دلة الصحية, ووفاء للتأمين, والزامل للصناعة, وبتروكيم, ومجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، وكيمانول, والجزيرة, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, وكيمانول، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 4.14 نقطة ليقفل عند مستوى 2763.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 9 آلاف سهم تقاسمتها 73 صفقة.