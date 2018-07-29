وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات
فتحت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر حتى 31 يوليو 2018م.
وأوضحت الشركة أن الوظيفة تحت مسمى ” مدير أول المسؤولية الاجتماعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
كما وأشارت إلى أن الوظيفة متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا
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