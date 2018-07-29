وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر حتى 31 يوليو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة تحت مسمى ” مدير أول المسؤولية الاجتماعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

كما وأشارت إلى أن الوظيفة متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا