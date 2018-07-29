بالفيديو.. مأساة طفلة حرمها المرض المفاجئ من الأكل والشرب

علي القحطاني(صدى):

رصد مقطع فيديو، مأساة طفلة حرمها المرض المفاجئ من الأكل والشرب ليحول حياتها لجحيم، بعد أن تعرض على إثره لحالة ” جفاف ” ، أسفرت عن نحالة جسدها الصغير.

وكشفت والدة الطفلة، عن قصة معاناة ابنتها مع المرض الغريب الذي أصابها بشكل مفاجئ، وذلك خلال تقريرًا عرضته فضائية ” إم بي سي ” ، حيث بكت الأم متأثرة بما تعرضت له ابنتها، موضحة أنها وُلدت طبيعية، ولكن أصابها مرض غريب بشكل مفاجئ، وتسبب في حرمانها من الأكل والشرب.

وبيّنت الأم الباكية، أن هذه المرض أسفر عن تعرض ابنتها الصغيرة لنقص حاد في التغذية، مما أدى لإصابتها بالجفاف الذي نتج عنه نحالة جسدها، مطالبة المسؤولين بسرعة علاج طفلتها بمركز متخصص، لإنقاذ حياتها من الألم الذي تعيش فيه.