” تركي يقتل ضابط قطري “.. انتهاكات الحمدين تصل لشعبه

طلال الضوي(صدى):

تداولت أنباء حول مقتل ضابط قطري مرموق على يد ضابط تركي، أثناء مشادة بينهم بعد محاولة الأخير دخول قصر الوجبة من دون موعد مسبق.

وأكدت الأنباء أن الضابط التركي أطلق النار على رأس الضابط القطري، في خبر ليس بالغريب في ظل تمكين تنظيم الحمدين للأتراك والإيرانيين الداعمين للإرهاب من قطر على حساب المواطنين القطريين.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” #تركي يقتل ضابط_قطري “، مستنكرين استعانة وتمكين النظام القطري للأتراك من البلاد.

وقال أحد المغردون ” شي متوقع من زمان اذا هذا الضابط يشتكي لتميم من إهانة الجيش التركي له وسجنوه وزوجته تناشد ومحد سمع له اتوقع بكرى يقتلونهم وطبعًا تميم اخذ وضعيه لا ارى لا اسمع لا اتكلم انبطاااااح الله يعينكم يا اهل قطر “.

وعلق آخر ” هذا الضابط هو ضحية السياسة الهمجية لتنظيم الحمدين الإرهابي الذي يريد أن يحول (قطر من دولة عربية خليجية) إلى مستعمرة فارسية تركية أمريكية “.