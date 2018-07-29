إصدار رخص البيع إلكترونيا للمشاريع ” تحت الإنشاء ” التابعة لـ ” سكني “

الرياض(صدى):

أطلق برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” خدمة إصدار رخص البيع على الخارطة إلكترونياً لمشاريع برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ” ثقة لخدمات الأعمال ” .

وتعد هذه الرخصة امتداداً للخدمات الإلكترونية الأخرى التي تم إطلاقها سابقاً كخدمة إصدار رخصة البيع على الخارطة التي أطلقت لتمكن المطورين العقاريين من بيع الوحدات العقارية قبل أو خلال مرحلة البناء (تحت الإنشاء) عبر منصة إلكترونية متكاملة تمكن المستفيدين من إصدار الرخص دون الحاجة لزيارة مقر برنامج وافي، حيث تهدف منصة ” وافي ” إلى تسهيل وتقليص وقت المستفيدين مما يحقق أهداف الوزارة واستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملك السكن وتسهيل الحصول عليه بخيارات متنوعة وجودة عالية بسعر مناسب.

وبين الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة نايف الشريف أن الخدمة ستمكن المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان من التقديم الإلكتروني على المنصة والحصول على رخصة البيع على الخارطة بعد أن يتم تسويق وحجز 50% أو أكثر من وحدات المشروع المراد الترخيص له بالبيع المبكر على الخارطة.

ويمكن للمطورين العقاريين المرشحين لمشاريع وزارة الإسكان الاستفادة من الخدمة وذلك بالدخول عبر الرابط هنا وتقديم الطلب ورفع الوثائق اللازمة، وسداد تكاليف الرخصة عن طريق نظام سداد، حيث يتم مراجعة الطلب كاملاً من قبل فريق البرنامج ومن ثم يمكن للمستفيد طباعة الترخيص بعد الموافقة عليه واستخدامه بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة مقر برنامج البيع على الخارطة في وزارة الإسكان.

يذكر أن برنامج ” وافي ” دشن مؤخرا تطبيق “ وافي ” الذي يخدم المستفيدين من مطورين ومشترين من خلال عرض المشروعات المرخصة والتعريف بآلية التراخيص بأنواعها ويعرّف بالفعاليات وآخر الأخبار للبرنامج، كما يمكن من خلال قسم “ راصد ” في التطبيق تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض.