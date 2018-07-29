العين يضع شرطا للسماح لـ ” عموري ” بارتداء قميص الهلال
كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن إدارة نادي العين الإماراتي اشترطت على اللاعب عمر عبدالرحمن الشهير بـ ” عموري ” تجديد عقده من أجل الموافقة على تمثيل للهلال بنظام الإعارة مقابل مبلغ مالي ما يقارب 30 مليون ريال لموسم واحد.
ومن الجدير بالذكر، إنه أوضحت مصادر، في وقت سابق، أن اللاعب سافر مع وكيل أعماله إلى مدينة مدريد الإسبانية؛ لدراسة العروض المقدمة له ومن بينها عرض الزعيم.
طلال[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 1 ساعة
اتركوا الشاب يختار !!!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله 😐😐😐
زائر[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه كيف تجي هذي يبغونه يجدد عشان ينتقل للهلال بـ30مليون
طيب الان انتم جددو معه وادفعوا له عشان لا يطير منكم ويروح للهلال وتدفعون للهلال 30 مليون بالموسم
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يزيده نتمنى للسنافر تهايط وتاخذه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 7 دقائق
خبر مفكك زي ابو الثلاثين ذى