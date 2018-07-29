العين يضع شرطا للسماح لـ ” عموري ” بارتداء قميص الهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن إدارة نادي العين الإماراتي اشترطت على اللاعب عمر عبدالرحمن الشهير بـ ” عموري ” تجديد عقده من أجل الموافقة على تمثيل للهلال بنظام الإعارة مقابل مبلغ مالي ما يقارب 30 مليون ريال لموسم واحد.

ومن الجدير بالذكر، إنه أوضحت مصادر، في وقت سابق، أن اللاعب سافر مع وكيل أعماله إلى مدينة مدريد الإسبانية؛ لدراسة العروض المقدمة له ومن بينها عرض الزعيم.