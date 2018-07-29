جمعية التحفيظ بحوطة بني تميم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حوطة بني تميم عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال، على مسمى ” معلم تلقين ” ، وذلك للعمل لمدة 4 أيام في الأسبوع بالفترة المسائية بمكافأة مالية قدرها 2000 ريال شهريًّا.

واشترطت ” الجمعية ” أن يكون المعلم سعودي الجنسية، والحصول على الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية التي ستقام في تاريخ 22 ذي القعدة 1439هـ، ولمدة أسبوع، لافتة إلى أن الأفضلية لمعلمي الصفوف الأولية.

وأشارت إلى أن التقديم مفتوح إلى موعد أقصاه 19/ 11/ 1439هـ، وذلك عبر إرسال الطلبات والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:هنا