بالفيديو.. خلاف بين صلاح وماني بسبب ” ركلة جزاء “

طلال الغامدي(صدى):

حصل اللاعب المصري محمد صلاح، على ركلة جزاء لصالح فريقه ليفربول الإنجليزي خلال مواجهته أمام مانشستر يونايتد، ضمن بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

واستعد محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء ولكن اعترض زميله ساديو ماني وطلب أن يلعبها هو؛ مما أدى إلى نشوب خلافًا بيانهما أمام نقطة الجزاء، وترك النجم المصري الكرة له غاضبًا مع تدخل زميلهما جيمس ميلنر.

وتمكن ساديو ماني من إحراز ركلة الجزاء في الدقيقة 28، من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب ” ميتشيجان ” في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتصر فيها الريدز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن الجدير بالذكر، أن خلافًا مشابهًا نشب من قبل بين مهاجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار والأورجوياني ادينسون كافاني، على تنفذ ركلات الجزاء، وانتهى بحصول نيمار على حق تنفيذ ركلات الجزاء، وحصول كافاني على مليون يورو مقابل التنازل عنها.