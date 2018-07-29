أبناء وفتيات ” إنسان ” وأمهاتهم الجامعيين يشاركون في تطوير لائحة خدمة المستفيدين بالجمعية

محمد السعران(صدى):

نظمت الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” ورشة عمل، لتطوير وتحديث لائحة خدمة المستفيدين، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء وأسر الجمعية ، وذلك بمشاركة ( 26 ) من أبناء وفتيات إنسان وأمهاتهم الجامعيين .

وبحثت الورشة الأنظمة واللوائح والآليات الخاصة بالأسر، وشروط استحقاق الخدمات وسبل تطويرها، كالرعاية التعليمية والصحية، إضافة إلى التدريب والتوظيف، ودعم المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة، وتسديد الديون .. وغيرها.

وتطرقت الورشة كذلك إلى تنظيم الملتقيات الأسرية والبرامج المقدمة للأبناء كالبرامج التربوية والاجتماعية، والفعاليات الثقافية والترفيهية، والحج والعمرة، والموهبة والابداع وأهمية مشاركة الأسر وتفاعلهم والتي تعود بالنفع على الأسر وتستثمر أوقات فراغهم ولما تحققه من اكتشاف وتنمية المواهب لأبناء وفتيات إنسان وأمهاتهم .

وقد عبّر المشاركون في الورشة من الأبناء والبنات والأمهات الجامعيين، عن سرورهم لإشراكهم في مناقشة لائحة المستفيدين وتطويرها ، ودراسة انطباعهم وملاحظاتهم ، مؤكدين أن إشراك المستفيد في اللوائح التي تعنيه تعد خطوة رائدة وغير مسبوقة في مجال العمل الاجتماعي بالمملكة ، ومن شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين وفق معايير جودة عالية ، وبما يكفل لهم الحياة الكريمة التي يتطلعون إليها.

وتأتي عملية إشراك المستفيدين الجامعيين كنقلة نوعية نحو تحسين خدمات الجمعية المقدمة لأسرها، في خطوة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، كما أنها تترجم رؤية الجمعية في خطتها الاستراتيجية 2018-2022م والتي ركزت في محورها الثالث على تطوير خدمات المستفيدين بما يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وفق أليات من خلال إشراكهم وأخذ آرائهم واستطلاع رضاهم بصورة دورية .

جدير بالذكر أن خدمة المستفيدين في ” إنسان ” تعد أول خطوات العمل المقدم لأسر الجمعية، حيث تتولى فرق الإخصائيين الاجتماعيين زيارة لمقر سكن الأسرة للوقوف على وضعها المادي ورفع توصياتهم عن مدى استحقاق تلك الأسرة للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتهدف لائحة خدمة المستفيدين في الجمعية إلى المساهمة في التنمية الشاملة والمتكاملة وتحقيق طموحات الأبناء والأسر من خلال توفير الرعاية المعنوية والمادية والبرامج النوعية الهادفة .