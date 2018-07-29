الأطعمة النباتية تقلل الأخطار على القلب

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت نتائج دراسة كندية جديدة ، أن تناول نظام غذائي يعتمد على الأطعمة النباتية مثل المكسرات والصويا والبقول والخضراوات يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

وأظهرت أبحاث الدراسة أن النظام الغذائي النباتي يحقق نتائج فعّالة في الحد من عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون الثلاثية والكولسترول والالتهابات.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو يساعد النظام الغذائي النباتي على خفض الكولسترول الضار بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، ويقلل من خطر العوامل الأخرى بنسبة 13 %، وتبين أن الطعام النباتي يقلل الالتهابات بنسبة قد تصل إلى 32 %.

واعتمدت أبحاث الدراسة على الربط بين نتائج 7 دراسات سابقة، وجدت نتائجها أن اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل يشكل صعوبة لدى البعض، لكن حتى عند زيادة حصة الأطعمة النباتية والجمع بينها بين حصة أقل من الأطعمة الحيوانية تقل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.