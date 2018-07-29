أمير المنطقة الشرقية يقلد اللواء البريك رتبته الجديدة

الدمام(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، اللواء عبدالعزيز مبارك البريك قائد القوة الثالثة للقوات الخاصة بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء البريك , متمنياً له التوفيق.

فيما عبر اللواء البريك عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة, سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.