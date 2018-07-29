بالصور.. فتاة تبيع صديقها على Olx: شكله حلو وجميل

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على تصرف غريب ومضحك أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت حبيبها السابق ” للبيع ” عبر موقع التسوق الإلكتروني ” OLX “.

حيث نشرت الشابة إعلان عبر موقع التسوق الإلكتروني تبيع من خلالها حبيبها السابق مع نشر صورته، قائله ” أنا ببيع الـex بتاعي، اسمه عمر زيتون، وشكله حلو وجميل وشعره طويل وهادي، عنده 23 سنة، وبيدرس في حقوق إنجليزي وبيسوق موتوسيكل “.

وفي المقابل، رد الشاب ” زيتون ” على هذا الإعلان من خلال نشر مقطع فيديو على حسابه على ” الفيس بوك “، يرقص خلاله على أغنية ” أنا جدع “.

ولم يتوقف مصير الإعلان عند هذا الحد، حيث تفاعل أحد الشباب مع الإعلان وقام بشراء الشاب، حيث نشر صورتهما سويًا بعد شرائه.

وتفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع الإعلان بشكل كبير وساخر، حيث حظيت هذه الفكرة على إعجاب العديد من اشلباب بينما انتقدها البعض الآخر.