وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدمام(صدى):

توفر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عدة وظائف أكاديمية شاغرة للنساء من ، حملة الدكتوراه، وذلك بمختلف الرتب مثل: ” أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد ” ، في عدد كبير من التخصصات العلمية.

وتتمثل التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف المُعلنة في: ” الرياضيات، والإحصاء، وعلوم وهندسة الحاسب الآلي، والتسويق، والإدارة، والمالية، والاقتصاد، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والإدارة الهندسية ” .

وأوضحت الجامعة، الشروط التي يجب توافرها بالمتقدمات لتلك الوظائف، وهي:

– أن تكون حاصلة على جميع شهاداتها العلمية عن طريق الانتظام.

– ألا تقل معدلات التخرج في كل مرحلة دراسية عن (3 من 4).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

وأشارت الجامعة، إلى أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبات في العمل بها، وذلك عبر الرابط التالي: هنا