بالفيديو والصور.. سعوديات يروين تجربة مشاركتهن في طواف أوروبا بالدرجات الهوائية

نايف السالم(صدى):

روت 4 مواطنات مشاركات في مبادرة منظمة Global Biking Initiative، لطواف أوروبا بالدراجات الهوائية، تجربة مشاركتهن؛ حيث انطلقن بدراجتهن الهوائية بدءًا من بريطانيا مرورًا بفرنسا ثم بلجيكا وهولندا، حتى وصول محطتها الأخيرة بألمانيا.

ومن جانبها، أوضحت المشاركة فاطمة البلوشي أنها مارست هوايتها التي أحبتها منذ صغرها، وعاشت أيام رحلتها، قائلة أنها بدأت ممارست هوايتها منذ2017 حيث تعرفت على العديد من الجنسيات والثقافات، التي أسهمت في الاندماج الاجتماعي بينهم، ومنصات ممارسة التمارين الرياضية، حيث البيئة آمنة لممارسة هذه الرياضة، فقطعت طواف أوروبا بمسافة 125 كيلومترًا على الدراجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، ولفت الانتباه إليها.

وأكدت ” البلوشي ” أن ركوب الدراجات لم يعد مجرد هواية أو رياضة موسمية فقد تطورت هذه الممارسة إلى ما يشبه الثقافة أو السلوك اليوم، كذلك تحرص على تدريب الفتيات والسيدات اللاتي لا يُجدن قيادة الدراجة الهوائية، والترويج لأهمية تطوير البنية التحتية لقيادة الدراجات، وتعزيز السلامة لهن؛ فيما أضافت المشاركة ياسا البلوشي، أنها تمارس ركوب الدراجات، وتحب التجول في رحلات طويلة، لافتة إلى أن هذا الفريق أتاح لها ممارستها في مساحة من الهواء النقي لحياة صحية.

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