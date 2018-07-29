طول ساعات العمل يعرضكِ لمرض خطير

أوتاوا(صدى):

توصلت إحدى الدراسات الكندية الحديثة، إلى أن النساء اللاتي يعملن لأكثر من 45 ساعة أسبوعيًا قد يكُنّ أكثر عرضة للإصابة بداء ” السكري ” ، وذلك بنسبة تصل إلى 63%، مقارنةً بمن يعملن لمدة تتراوح بين 35 و40 ساعة أسبوعيًا.

واتضح ذلك من خلال دراسة أجريت على مدار 12 عامًا، شارك فيها 7065 شخصًا، لا تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بمدينة أونتاريو الكندية، علمًا بأنه لم يكن أي من المشاركين مصابًا بمرض ” السكري ” ، عند بداية الدراسة.

وبيّنت نتائج الدراسة أيضًا، أن طول ساعات العمل لم يؤثر على مخاطر إصابة الرجال بالسكري، ولكن النساء اللاتي عملن لما لا يقل عن 45 ساعة في الأسبوع، كُنّ أكثر عرضة للإصابة بالمرض.