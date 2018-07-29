” واتساب ” يحذر مستخدميه من خدعة قاتلة تتعلق بمقهى شهير

وكالات(صدى):

حذر تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” ، مستخدميه من رسائل احتيالية وصفها بـ ” الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة ” ، تستغل اسم مقهى شهير، موضحًا أنها قد تؤدي لسرقة البيانات الشخصية والبنكية لكافة المستخدمين، في حال عدم انتباههم لتلك الخدعة.

وتأتي هذه الخدعة في صورة رسالة ترويجية جديدة لمستخدمي التطبيق، تفيد بحصول المستخدم لحساب ” واتساب ” على قسائم من ” كوستا كوفي ” الشهير، بشكل مجاني وليحصل المستخدم على تلك القسائم، يجب عليه ملء قسيمة بها بياناته الشخصية، والتي من خلالها يتمكن ” الهاكرز ” من اختراق حساباته الشخصية والبنكية.

ومن جانبه، علّق المتحدث باسم ” كوستا كوفي ” على الأمر، قائلًا: ” عزيزي العميل، علمنا بعملية الاحتيال التي تتحدث عن وجود قسائم مجانية عبر (واتساب) للاحتفال بعيد ميلادنا الخمسين؛ لكنه أمر مزيف، وتلك عملية احتيال، لم نقدم أي عروض بمثل تلك الطريقة ” .