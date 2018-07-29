الكشف عن مرسيدس A-Class سيدان كأكثر سيارة انتاجية أيروديناميكية

بكين(صدى):

بعد 3 شهور من الكشف عن نسخة مرسيدس A-Class سيدان بقاعدة عجلات طويلة في الصين, قدمت الشركة الألمانية حملة تشويقية لنسخة عادية من السيارة سيتم بيعها بصورة عالمية وركز الجزء الأول من الحملة على الكفاءة الأيروديناميكية للسيارة السيدان التي تأتي بكفاءة سحب بمقدار 0.22 فقط وذلك لأن السيارة ستكون نسخة رشيقة مثل موديل CLA .

وبالنسبة لسيارة فولكس فاجن XL1 التي تحمل لقب الأكثر كفاءة في الجانب الأيروديناميكي بمعدل كفاءة سحب 0.19 فلا يمكن اعتبارها سيارة انتاج بسبب انتاج الشركة 250 نسخة فقط منها وهو ما يعني أن سيارة مرسيدس ستكون أفضل بسبب الانتاج الكثيف لها.

وقد استغرق الأمر الكثير من الوقت من مرسيدس في أنفاق الهواء لتطوير السيارة وتحقيق هذه الارقام, من خلال اضافة اسبويلر أمامي وخلفي معدلين لنقل الهواء حول العجلات وحتى العجلات تتمتع بالأيروديناميكية المطورة وكذلك الاطارات التي صممت خصيصاً لهذا الغرض. وستتوفر في بعض الدول نظم غلق خلف شبكة التهوية لتقليل معدل تدفق الهواء لحجرة المحرك.

ولجعل السيارة أكثر رشاقة فقد زودت بنظام لحام جديد خاصة حول المصابيح الأمامية وتم تطوير السيارة في ألمانيا حيث ستصنع بجانب تصنيعها في المكسيك كذلك.