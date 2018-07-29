تحديات وملفات هامة تنتظر أمين جدة الجديد

نايف السالم(صدى):

تنتظر أمين جدة الجديد صالح التركي، العديد من التحديات والمطالبات، بعد تكليفه بمهامه الجديدة وفقًا للأمر الملكي الصادر الجمعة الماضية.

ويقف أمين جدة الجديد أمام 14 ملفًا تتطلب حلولًا سريعة وعاجلة، للقضاء على أهم المشكلات التي يتواجه سكان المدينة.

وجاء على قائمة هذه الملفات ” معالجة المرادم، النظافة وإعادة تدوير النفايات، استكمال مشاريع التصريف والطرق، العشوائيات، التكامل مع القطاع الخاص، الاستثمار، مكافحة نواقل الأمراض، توفير أراضي للتعليم “.

بالإضافة إلى ” التلوث البيئي، مراقبة الغذاء وتطوير الخدمات البلدية، تطوير علاقة البلدية بالمواطن، والمواقف العامة، مراقبة المطاعم “.

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