وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة لدى جنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك “General Electric” المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة والخريجين الجدد.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كلًا من ” الرياض، جدة، الدمام، الظهران، والأحساء “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

. مسؤول الموارد البشرية.

. منسق أنشطة خدمات التدعيم

. أخصائي إدارة الأنظمة.

. مدير أول المبيعات- حسابات المبيعات.

. أخصائي مبيعات.

. مشغل ماكينات.

. مساعد مصادر العمليات.

. أخصائي تصنيع- جودة الإنتاج.

. مهندس دعم حقل- إدارة الأسطول.

. أخصائي أول التخطيط المالي والتحليل.

. مدير المبيعات- الأنابيب الملفوفة.

. مدير الحسابات.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا