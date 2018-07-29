9 عادات تكسبك مزيدا من الشعبية وحب الناس

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يكونون محبوبين بين الناس، فلا يمتلكون الصفات التي تجعلهم يتمتعون بالشعبية والحب والتقدير من الآخرين.

ولذلك، نعرض أهم 9 عادات عندما تمارسها في حياتك اليومية، ستصبح أكثر شعبية بين الناس، وتمنحك المزيد من النجاح المهني والشخصي، وتجعلك من الأشخاص الجديرين بالثقة.

وتتمثل هذه العادات التسع فيما يلي:

أولًا: تذكر الأسماء: ويساعد ذلك في تأسيس واستمرار العلاقات الجيدة بين الأفراد، فإن دعوة الآخرين بأسمائهم يمنحهم شعورًا بالأهمية والتقدير.

ثانيًا: الاستماع: فعندما تستمع إلى الآخرين يشعرهم ذلك بتعاطفك معهم، والاحتفاظ بالانطباعات الإيجابية عنهم في إجراء محادثات مستقبلية.

ثالثًا: الإيجابية: فالعديد من الأشخاص الذين يميلون إلى التفاؤل والإيجابية، يفضلون التركيز على الإنجازات أكثر من الفشل، ويشعرون بالامتنان لكل ما يفعلونه.

رابعًا: الصبر: فكثيرًا ما يؤدي توقف المحفزات في الحياة لنفاد الصبر، مما يدفع الشخص إلى ارتكاب الحماقات أحيانًا، لذلك من الضروري التحكم بضبط الوضع عند الغضب أو الشعور بالإحباط.

خامسًا: الأصالة والانفتاح: فعدم تزييف الحقائق والوفاء بالوعود وتقبل آراء الآخرين مع امتلاك الأسلوب الفريد، يساعد كثيرًأ في إعطاء انطباع جيد بالتزام الشخص ووديته تجاه الآخرين.

سادسًا: التعلم من الفشل: فالفشل ليس نهاية القصة، ولكنه جزء طبيعي من الحياة وأداة تعليمية للاستمرار، لذلك يجب التعلم منه دون إلقاء اللوم على الآخرين.

سابعًا: مهارات التواصل: فيجب التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي وبأسلوب ودود ومريح، مع التحدث بوضوح وبإيجاز، مما يمنحك القبول والاحترام لديهم.

ثامنًا: عدم الحكم على الآخرين: فلا تتدخل في شؤون الآخرين، وابتعد عن أحاديث القيل والقال والغرور والتقليل من شأنهم، حتى لا تتسبب في نفور وإعراض الناس عنك.

تاسعًا: تقديم المساعدة: فعليك المبادرة في تقديم المساعدة دائمًا، وفعل أكثر مما يطلب منك، حتى تكتسب اهتمام الآخرين واحترامهم، مما يساعد في قضاء حوائجك في المقابل.