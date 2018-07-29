جمرك حالة عمار يكشف محاولة لتهريب أكثر من 35 ألف حبة محظورة

تبوك(صدى):

كشف جمرك حالة عمّار محاولة لتهريب كمية من حبوب ” البرازولام ” المحظورة بلغت (35,861) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل حافلة نقل ركاب كانت قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح أنه قدِمت للجمرك حافلة نقل ركاب وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة, عُثر على الكمية كانت مُخبأة أسفل الحافلة بين خزان الوقود والإطار الاحتياطي بعد تغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه, مضيفاً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.