بالفيديو.. السيسي يتأثر باكيا خلال عرض فيلم وثائقي عن قوائم الانتظار بالمستشفيات

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متأثرًا خلال عرض الفيلم الوثائقي عن ” القضاء على قوائم الإنتظار ” .

وأوضح الفيديو، الرئيس السيسي وهو يتأثر باكيًا أثناء شرح بعض المرضى معاناتهم مع قوائم الإنتظار والمرض، الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يحاول أن يغالب دموعه التي تساقطت تأثرًا أثناء عرض الفيلم الوثائقي.

ومن الجدير بالذكر، إنه انطلق أمس السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بحضور ورعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 28 و29 من شهر يوليو الجاري، بجامعة القاهرة، في صورة فريدة للتواصل المباشر الفعال بين المواطن المصري، وبين رئيس الجمهورية.\