سيروتي يرجع فشله مع الهلال إلى إقالة دياز

طلال الغامدي(صدى):

أكد الجناح الأرجنتيني إيزكويل سيروتي، أن سبب معاناته في الهلال في الموسم الماضي، تعود إلى إقالة مواطنه المدرب رامون دياز من منصبه؛ حيث كان سيروتي قد انضم للزعيم في يناير الماضي لكنه سرعان ما رحل عن صفوف الفريق عقب 6 أشهر بسبب فشله في نيل اعجاب الجماهير الهلالية.

ومن جانبه، صرّح ” سيروتي ” عقب انضمامه لإندبنديانتي لمدة موسم على سبيل الإعارة: ” عندما انتقلت إلى صفوف الهلال كانت الأمور تسير بشكل جيد بوجود رامون دياز، وعندما تمت إقالته أصبحت الأمور صعبة علي.. لذلك أردت مغادرة الفريق. ”

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: ” تحدثت مع نادي الهلال وسألتهم إذا كان هناك عرض يسمح لي بالخروج من النادي، وتحدثوا معي عن عرض إندبنديانتي. وانتهت أمور المفاوضات بشكل سريع. “