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عوض خميس يوجه رسالة لجماهير النصر

عوض خميس يوجه رسالة لجماهير النصر
نواف السالم(صدى):

وجه لاعب وسط نادي النصر عوض خميس، رسالة إلى الجماعير النصراوية، واعدًا إياهم بتحقيق مستويات مميزة خلال الموسم المقبل.

وقال ” خميس ” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” هناك طموح كبير لدى اللاعبين لإسعاد الجماهير النصراوية الوفية وبإذن الله سنحقق جميعًا كلاعبين بوقفتكم ودعمكم لنا بالمدرج “.

كما نشر اللاعب على حسابه صور تجمعه بزملائه اللاعبين خلال معكسر الفريق في سويسرا.

يُذكر أن النصر يستعد للموسم الجديد في معسكره التحضيري بسويسرا تحت قيادة المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 2 ساعتين

صاادق ياعوض 👏👏

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيك العافيه ويطول بعمرك يارب 😍😍

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه
مسوين نفسهم متفاءلين
المركز الثامن مشتاقلكم

[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 55 دقيقة

رسالة واتس او بيان من الادارة ههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق

أقول خف علينا يالدون ..

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