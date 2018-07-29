قرقاش عن تقرير ” التايمز ” حول قطر: لا نستغرب هذه الأساليب

أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، على تقرير صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية، حول قضايا فساد وعمليات مشبوهة في حملة استضافة قطر لمونديال 2022.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن تقرير ” صنداي تايمز ” حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه توجه قطر السياسي والمتمثل في الاعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة والمرتزقة.

وقال في تغريدة له ” وترى الصنداي تايمز أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميًا في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها “.

وكانت نشرت الصحيفة البريطانية ” صنداي تايمز” تقرير يكشف عمليات سرية سوداء للفريق المكلف بملف قطر لاستضافة كأس العالم.

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