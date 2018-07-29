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  3. زوج نانسي عجرم ينشر لها صورة عفوية تكشف عن إحدى عاداتها الطفولية

زوج نانسي عجرم ينشر لها صورة عفوية تكشف عن إحدى عاداتها الطفولية

زوج نانسي عجرم ينشر لها صورة عفوية تكشف عن إحدى عاداتها الطفولية
أماني الغامدي(صدى):

نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية لنانسي ظهرت فيها وهي تلعب بشعرها.

وأكد الهاشم في تعليقه على الصورة أنها واحدة من العادات التي لا تتخلى عنها نانسي منذ الطفولة ، حيث قال ، ” لعب دائماً بشعرها. ما زالت مثل طفلة صغيرة ” .

وكانت أعلنت المخرجة اللبنانية ليلى كنعان ، انتهاءها من عملية المونتاج لفيديو كليب ثانٍ للفنانة نانسي عجرم ، لأغنية “الحب زي الوتر”، والذي تم تصويره بعد كليب ” ومعاك ” .

وقالت كنعان في تصريحات إعلامية ، ” الكليب المرتقب بسيط جدا، شاعري وشفاف، سيرى فيه المشاهد نانسي الفتاة الحالمة والتي تطير من الحب. وعندما شاهدت نانسي الكليب قالت إنها أحبته كثيرا ” .


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