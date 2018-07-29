زوج نانسي عجرم ينشر لها صورة عفوية تكشف عن إحدى عاداتها الطفولية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية لنانسي ظهرت فيها وهي تلعب بشعرها.

وأكد الهاشم في تعليقه على الصورة أنها واحدة من العادات التي لا تتخلى عنها نانسي منذ الطفولة ، حيث قال ، ” لعب دائماً بشعرها. ما زالت مثل طفلة صغيرة ” .

وكانت أعلنت المخرجة اللبنانية ليلى كنعان ، انتهاءها من عملية المونتاج لفيديو كليب ثانٍ للفنانة نانسي عجرم ، لأغنية “الحب زي الوتر”، والذي تم تصويره بعد كليب ” ومعاك ” .

وقالت كنعان في تصريحات إعلامية ، ” الكليب المرتقب بسيط جدا، شاعري وشفاف، سيرى فيه المشاهد نانسي الفتاة الحالمة والتي تطير من الحب. وعندما شاهدت نانسي الكليب قالت إنها أحبته كثيرا ” .