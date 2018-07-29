بالفيديو.. طريقة حجز المواعيد إلكترونيا في 2400 مركز صحي بأنحاء المملكة

عادل الحربي (صدى):

وفرت وزارة الصحة للمواطنين، خدمة جديدة من خلال تطبيق ” موعد ” ، التي تسمح لهم بحجز المواعيد إلكترونيًا في 2400 مركز للرعاية الصحية بمختلف أنحاء المملكة، حيث يتيح التطبيق إدارة المواعيد بالمستشفيات التي يتم الإحالة إليها، فضلًا عن الإطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومعرفة أقرب مركز صحي للمستخدم.

وأوضحت ” الصحة ” ، من خلال مقطع فيديو، كيفية الاستفادة من خدمات تطبيق ” موعد ” المميزة، وطريق التسجيل فيها، وذلك من خلال عدة خطوات، أولها تحميل التطبيق على الجوال من متجر التطبيقات، ثم فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام البيانات الخاصة بالمستخدم في ” أبشر ” .

وبعد ذلك، ستظهر للمستخدم خريطة توضح الموقع الحالي والمراكز الأقرب له، ويمكنه اختيار المركز المناسب من مربع البحث، ثم الضغط على زر ” حجز موعد ” ، وبعدها يقوم المستخدم بتعبئة البيانات في التخصص المطلوب، مدونًا تاريخ الموعد وسببه.

علاوة على ذلك، يوفر التطبيق تفعيل خاصية ” التنبيه ” في حالة توفر موعد أقرب، فتقوم بإدخال معلومات التواصل الخاصة بك، ثم الضغط على زر ” حجز ” لإنجاز العملية بسهولة.

فيما يتيح ” موعد ” ، عدة خدمات إضافية، منها إعادة جدولة الموعد أو إلغائه بسهولة، فضلًا عن إمكانية إضافة المستخدم للتابعين لحسابه لإدارة مواعيدهم، وأيضًا يمكن له التحكم بمعلومات الحساب وتغييرها في الوقت الذي يريد.