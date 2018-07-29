تقرير استخباراتي يكشف معلومات عن الهجوم على ناقلتي النفط.. إيران المخطط

عادل الحربي(صدى):

أوضح تقرير استخباراتي، تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أن إيران هي المخطط للهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد التقرير أن الهجوم جرى تنظيمه من قبل السفينة الإيرانية ” سافيز ” ، وهي سفينة تجسس تحمل أسلحة، وذلك عقب إشارة من السفينة الإيرانية التي أبلغت المليشيا الحوثية بمسار السفن السعودية عند مرورها عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر.

وأبلغتها بالجدول الزمي المتوقع لتوقيت مرور الناقلة وإمكانية استهدافها من قبل صواريخ، مضيفةً أن الحوثيين استخدموا صواريخ C-801 أو C-802 الإيرانية ضد سفن سعودية وحققت واحدة فقط ضربة مباشرة إلى مؤخرة الناقلة السعودية، مما تسبب في ثقب بطول 2-3 أمتار في الهيكل.

وأشارت إلى أنه في حال توغل الصاروخ إلى أعمق من ذلك كان سيصل إلى مليوني برميل من النفط في السفينة، مما كاد أن يُحدث أسوأ الكوارث البينية على الإطلاق؛ فيما أعلنت المملكة تعليق شحن النفط عبر باب المندب حتى تصبح الظروف آمنة، لافتةً إلى أنه يقدر ما يتم شحنه عن طريق هذا الممر الذي لا يزيد عرضه على 20 كم، إلى الأسواق العالمية نحو 4.8 ملايين برميل من النفط يوميًا.

وشدد التقرير الاستخباراتي، على أن إيران تهدد البحر الأحمر وطريق النفط الدولي الرئيسي مباشرة وباستخدام المليشيات الحوثية، وما يؤكد أن طهران مستعدة لارتكاب كارثة بيئية لا يمكن تصورها.