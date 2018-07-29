حليمة بولند تتعرض للتسمم

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إلى حالة تسمم غذائي؛ بسبب بعض الأطعمة التي تناولتها.

ونشرت ” حليمة ” صورًا على حسابها عبر ” سناب شات ” ، مؤكده أنها تعاني من آلام شديدة بعد إصابتها بالتسمم.

وطالبت متابعيها وجمهورها بالدعاء لها، قائله ” حايشني تسمم بالأكل وعوار بطن فظيييييييييييييييييييييييع والله العظيم بموت من العوار.. دعواتكم ” .

وكانت انتشرت أنباء، خلال الأيام الماضية، حول طلاق الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك بعد مرور شهرين فقط على زواجها من المحامي الكويتي عبدالرزاق العنزي.

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