مقطع فيديو يقود لكشف هوية سارقي أغطية مجاري السيول بعرفات

نايف السالم(صدى):

تمكن أحد المواطنين، من التقاط مقطع فيديو قاد إلى التعرف على تفاصيل جديدة حول هوية الأشخاص الذين قاموا بسرقة أغطية مجاري السيول في مشعر عرفات.

وأوضح الفيديو هوية الأشخاص المتورّطين، وهم ثلاثة عمال من جنسية البنجلاديشية يتبعون للمتعهد ” شركة نظافة ” تتولى الإشراف على مشعر عرفات؛ فيما تلقى مركز العمليات الموحد البلاغ وتم تمريره إلى دوريات الأمن التي بدورها كثّفت البحث عن المُعدة واستوقفتها.

وكشفت المعلومات الأولية إقرار العمالة الثلاثة بقيامهم بسرقة أغطية تصريف مجاري السيول، وبيعها سكراب، فجرى إعداد محضر بالواقعة، كما سُلموا إلى مركز شرطة العزيزية، الذي أكمل أوراق القضية وسلّم الجناة إلى النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع العقوبات اللازمة واستكمال الإجراءات.