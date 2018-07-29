الهلال يقدم عرضا للفوز بخدمات ” جوميز “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن، إدارة الهلال قدمت عرضًا بـ10 مليون يورو؛ من أجل الفوز بخدمات المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رفض اللاعب تجديد العقد مع غلطة سراي لعدم قناعته بالمبلغ المقدم من النادي التركي.

وأشارت إلى أنه عقد المفاوض الهلالي اجتماعه مع ممثلي غلطة سراي بشأن انتقال اللاعب، منتظرين الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، رغبةً من إدارة ” الزعيم ” بإنهاء ملف المهاجم الأجنبي بصورة عاجلة لينضم إلى المعسكر المقام في النمسا.

وتجدر الإشارة إلى أن ” جوميز ” لعب 40 مباراة مع غلطة سراي سجل 32 هدفًا كأعلى مستوى تهديفي له خلال مسيرته الكروية، التي مثل خلالها سانت اتيان وليون ومارسيليا الفرنسيين قبل انتقاله الى غلطة سراي التركي.