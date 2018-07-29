والتر ساباتيني يصل جدة من أجل الاتحاد

ماجد الأشرم(صدى):

وصل الإيطالي والتر ساباتيني، مساء أمس السبت، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ للبدء في مهمته مع نادي الاتحاد والاستفادة من خبراته.

وأوضح النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكرة القدم الاستاذ خميس الزهراني كان في استقبال ساباتيني.

وكان الاتحاد تعاقد مع ساباتيني من أجل العمل في منصب المستشار الفني للفئات السنية بالنادي، حيث سبق له العمل في مناصب إدارية بعدد من أكبر أندية العالم مثل روما وإنتر ميلان وسامبدوريا.

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