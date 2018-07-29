” الفيصل ” يرعى فرحة أهالي جدة بزواج 1400  شاب وفتاة

حسين العلي(صدى):

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – الحفل السنوي لتزويج – ( 1400 ) -( شاب – وفتاة ) بمحافظة جدة ، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري مساء يوم الأربعاء – ( 26 ) – من شهر ذي القعدة – ( 1439) هـ – ( 8 أغسطس – ( 2018 ) ، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات .

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / أحمد بن صالح آل سلطان – شكره على رعاية سموه لهذه المناسبة الإجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبنائنا وبناتنا . .

وأضاف اننا ما زلنا نتذكر حفل فرح جدة الأول الذي شهد زواج ” 20 ” – (شاب وفتاة ) – في عام :- ( 1422 ) هـ – وفي هذا العام نحتفي بنجاح تجربة المشروع الإجتماعي ” فرح جدة ” بوصول عدد المستفيدين منه إلى – ( 15670 ) – ( شاب – وفتاة ) – بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص والعام .

حيث سيكون هناك العديد من الفقرات الجديدة والمفاجآت بالإضافة إلى زفة العرسان .

وأشار إن إهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه المشروعات والبرامج الإجتماعية والخيرية العملاقة يأتيان امتداداً للتنمية والنهضة الإجتماعية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في هذا العصر الزاهر .

من جانبه ، قال العضو المؤسّس للجمعية ورئيس محكمة الإستئناف بمنطقة مكة المكرّمة المتقاعد الشيخ / عبد المحسن الخيال : نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة غير المستغربة ، ونعتز ونثمن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج .

وأضاف : الجمعية تهدف من هذه المشاريع الإجتماعية إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان وتيسير الزواج ؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات .

يُذكر أن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة ومتميزة ليس على مستوى المملكة فقط بل على المستوى الخليجي والعربي تعمل بإحترافية وإبتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة ؛ من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز .

وتستقبل الجمعية الخيرية الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج ، في شكل مبالغ نقدية أو قروض ميسّرة أو مواد عينية من أثاث أو أجهزة كهربائية .