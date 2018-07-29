أمانة عسير تصادر مواد غذائية غير صالحة في متنزهات السودة

أبها(صدى):

صادرت أمانة عسير ممثلة في بلدية السودة الفرعية، أكثر من 198 كيلوجراماً من المواد الغذائية والخضروات غير صالحة للاستخدام الآدمي، كذلك سجلت 30 مخالفة تجارية على عدة منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال جولات ميدانية مفاجئة قام بها المراقبين الصحيين على عدد من الباعة المتجولين والمنشآت التجارية في متنزهات السودة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس بلدية السودة الفرعية عوض الشهري، أن إدارة الرقابة الصحية قامت خلال الأسبوع الماضي بجولات ميدانية مفاجئة على الباعة المتجولين في الشوارع العامة والمتنزهات بالسودة، أسفرت عن مصادرة أكثر من 198 كيلوجراما تنوعت ما بين الخضروات والفواكه التي تم عرضها بطريقة مخالفة وغير صحية، إضافةً إلى مخالفة بعض المنشآت التجارية للشروط الصحية من خلال تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالزي الموحد، وعدم ارتداء القفازات وأغطية الرأس، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعرض المنتجات بطريقة غير صحية وخارج المحلات.

وأكد الشهري اتخاذ البلدية الاجراءات النظامية بحق المخالفين، وحذر من ممارسة البيع بطرق مخالفة أو عرض الخضروات والفواكه والمواد الغذائية على الأرصفة وامام المتنزهات وتوزيعها بشكل مخالف للنظام.