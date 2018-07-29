بالفيديو.. طالب يرفض الوقوف بعلم المملكة بجانب إسرائيلي أثناء تكريمه بالأولمبياد
يرفض الجميع الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؛ ويظهر ذلك الرفض عند احتمالية التعامل والاحتكاك مع مواطني دولة الاحتلال.
وأظهر مقطع فيديو، طالب يرفع علم المملكة بعد حصوله على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولية، وأثناء وقوفه للتكريم بجانب من يتم تكريمهم؛ جاء مشارك آخر بعلم إسرائيلي ليقف بجانبه.
وأوضح الفيديو الطالب من المملكة، وهو يتنحى بعلم البلاد بعيدًا عن علم إسرائيل، ويبعده عنه ويقف في مكان آخر بعيدًا عنه.
حسن[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 47 دقيقة
انا اشوف انه لو وقف بجنب العلم الإسرائيلي احسن من وقفته بجنب العلم الإيراني،إلي وقف بجنبه في النهاية صدى أكيد مالحضت ذالك ياحلوه، والطالب غبي
ماجد[ عدد التعليقات: 2268 ] نشر منذ 47 دقيقة
بارك الله فيك يابني والله
عمار[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يحميك ويعطيك العافيه
شجون[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماشاء الله عليه هذا ابن المملكه الله يحفظه ويطيب وجهه