بالفيديو.. طالب يرفض الوقوف بعلم المملكة بجانب إسرائيلي أثناء تكريمه بالأولمبياد

حمود العنزي(صدى):

يرفض الجميع الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؛ ويظهر ذلك الرفض عند احتمالية التعامل والاحتكاك مع مواطني دولة الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو، طالب يرفع علم المملكة بعد حصوله على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولية، وأثناء وقوفه للتكريم بجانب من يتم تكريمهم؛ جاء مشارك آخر بعلم إسرائيلي ليقف بجانبه.

وأوضح الفيديو الطالب من المملكة، وهو يتنحى بعلم البلاد بعيدًا عن علم إسرائيل، ويبعده عنه ويقف في مكان آخر بعيدًا عنه.