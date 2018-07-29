بالصور.. انطلاق فورد فوكس بيك أب بالأسواق

واشنطن(صدى):

وصلت فورد رينجر مؤخرا في شكلها الجديد كليا، وكما يبدو فإن صانعة السيارات الأمريكية تخطط لإطلاق بيك أب أصغر منها.

حيث كشفت تقارير إعلامية بأن فورد تخطط لاستبدال كورير بيك أب المستندة على فيستا بالبرازيل بأخرى مستندة على فوكس الجديدة.

خلاف ذلك، المعلومات محدودة حول الموديل، لكن المصادر تقول أنه سيتاح بالأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، على أن يصل بحلول 2022.

تأجيل الموعد بهذا الشكل يعود إلى انتظار فورد مغادرة ترامب من رئاسة الولايات المتحدة، إذ أن البيك أب ستصنع بالمكسيك وبالتالي قد تفرض عليها ضريبة 25% التي يسعى البيت الأبيض تطبيقها على السيارات المصنعة بالخارج.