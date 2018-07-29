غموض في سرقة كيابل كهرباء الليث.. والبحث لايزال مستمر عن الجناة

نايف السالم(صدى):

سادت حالة من الغموض بمحافظة الليث، وذلك بعد أن شهدت سرقة عدد من الكيابل الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء بالمحافظة، منذ بضعة أشهر، ولايزال البحث عن الجناة مستمر.

وكشفت مصادر، عن تعرض مستودع شركة ” كهرباء الليث ” ، للسرقة والسطو قبل عدة أشهر، مما أسفر عن سرقة كيبل مقاس 185 ملم بطول 30 متر، وآخر مقاس 120 ملم بطول 500 متر، من داخل المستودع، وقدرت قيمة الكيابل المسروقة بأكثر من 100 ألف ريال.

وعليه، قامت الجهات الأمنية بالرجوع إلى الكاميرات الموجودة بالمستودع بعد تليقها بلاغ بواقعة السرقة، لتفاجأ بأنها خارج الخدمة ولا تعمل، فلم يتم التوصل للجناة.

فيما بيّنت المصادر، أن سرقة الكيابل مخطط لها، ولا يستبعد أنه تم نقلها وسرقتها من داخل المستودع عن طريق معدات ثقيلة خُصصت لتنفيذ عملية السرقة، نظرًا لأن هذه الكيابل من النوع ” الثقيل ” ، مما يصعب أمر سرقتها.