لعلاقتها بحزب الله.. تحقيقات أمريكية مع شبكة تجارية لبنانية

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية، عن بدء التحقيق مع شبكة تجارية مهتمة بالعقارات والأسلحة والشركات الإلكترونية، وذلك بعد توجيه الاتهام لها بالتعاون ودعم ” حزب الله ” الإرهابي، وتزويدها له بالإلكترونيات وطائرات الدرونز.

وأوضحت التقارير أن المسؤولين الاستخباراتيين يحققون في صلة لبنانيين بدعمها المفترض للحزب الإرهابي، مشيرة إلى أن الأشخاص المستهدفين يخضعون للمتابعة، وهم أفراد وشركات ذات صلة بهم؛ فيما اطلع مسؤولون من وزارة الخزانة وآخرون من مجلس الأمن القومي على التقرير، وفقًا لمسؤولين على اطلاع على المسألة.

وضمت الشبكة خمسة أفراد هم محمد البرغوثي، وعلي أبوعدس من الأردن، وثلاثة لبنانيين هم أشرف عاصم صفي الدين، وحسين فهد رحال، وجهاد حسين العنان، وهو يقدر قيمة أصولهم العقارية الجماعية بأكثر من 100 مليون دولار؛ بينما توجد تأكيدات أن هناك أدلة دامغة على أن هذه الشبكة تمتلك البنية التحتية لنقل مبالغ كبيرة من المال.

وذلك بالإضافة إلى، أنها تتمتع بالقدرة على الوصول إلى سوق الإلكترونيات والأسلحة والصغيرة، مع الحفاظ على بصمة في السوق العقارية والتجارية، ولهم علاقات أيضًا بشبكة محتملة لـ ” حزب الله ” ، فضلًا عن مخططات الفساد في ليبيريا ونشاط غسيل الأموال في لبنان، وربما في الولايات المتحدة.