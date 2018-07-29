لم يعد مستحيلا.. اختراع جهاز يمنع وصول أصوات ” الشخير ” للأذن

واشنطن(صدى):

اخترعت شركة ” بوز ” المتخصصة في إنتاج سماعات الأذن جهاز يمنع وصول الأصوات المزعجة إلى أذن الأشخاص أثناء النوو، ويساعدهم في التخلص من أي إزعاج سواء نباح كلاب أو هدير الشاحنات أو صوت الشخير.

وأوضحت الشركة، أنه يثبت الجهاز داخل الأذن أثناء النوم لمنع وصول الأصوات المزعجة مثل الشخير ونباح الكلاب وهدير الشاحنات، وسيطرح الجهاز الجديد في الأسواق قريبًا، على أن يباع بنحو 250 دولارًا؛ فيما كانت شركات إنتاج الأدوات الطبية تتسابق منذ سنوات على تطوير وسائل لوقف الشخير مثل الأقنعة والوسائد الميكانيكية.

ولكنها نادرًا ما تنتج أجهزة خاصة بمرافقي المصابين بهذا العرَض المزعج، كما أظهرت إحصاءات حديثة أن نحو 60% من الأمريكيين البالغين يعانون من اضطرابات في النوم كل ليلة تقريبًا، بما في ذلك مشكلة الشخير، لذلك تعمل الشركات على محاولة إيجاد الحلول.