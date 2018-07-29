ملتقى المدينة الشبابية بجدة يختتم فعالياته

جدة(صدى):

اختتمت أمس، بمحافظة جدة فعاليات ملتقى المدينة الشبابية الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

وهدف الملتقى في مضمون برامجه إلى الإسهام في ملء أوقات فراغ الشباب والشابات بالنافع المثمر وغرس مفاهيم الولاء للدين ولولاة الأمر والوطن، فضلاً عن العمل على تربية الشباب والشابات على التعاون المثمر بينهم وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين ليكونوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم.

وقد حفِل الملتقى الذي استمرت فعالياته 14 يوماً بالعديد من الفعاليات المتمثلة في إقامة المحاضرات والندوات في قسمي الرجال والنساء، إلى جانب البرامج الدعوية والثقافية والاجتماعية والتطويرية والرياضية، وإقامة معرض مشاركة الفرق الترفيهية على مسرح الفتيان.