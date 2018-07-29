لقطة نادرة لمحمد بن زايد وهو يكتب على سبورة فصله ” العدل أساس الملك “
أظهرت صورة، لقطة نادرة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وهو طالبًا بفصله في المدرسة، وذلك أثناء كتابته عبارة ” العدل أساس الملك ” ، على سبورة الفصل.
وتعود الصورة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى عام 1969م، وعلّق ” بن راشد ” عليها قائلًا: ” العدل أساس الملك، صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبًا، قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الامارات على العدل ” .
وأضاف حاكم دبي في تغريدته: ” ما زال عدل زايد محفورًا في تفاصيل الحياة في الامارات، وما زال عدل زايد محفورًا في نفس أبو خالد، يجري في دمه، ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50612 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب ..
طلال[ عدد التعليقات: 2321 ] نشر منذ 38 دقيقة
حفظ الله سمو الشيخ #محمد_بن_زايد اللي نشوف فيه المؤسس زايد طيب الله ثراه .
همس[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 37 دقيقة
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ماجد[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 37 دقيقة
حكمتم فعدلتم
حفظكم الله ياعزنا وفخرنا
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يحفظكم و يعزكم ويحفظ شعب الإمارات الوفي