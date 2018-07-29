لقطة نادرة لمحمد بن زايد وهو يكتب على سبورة فصله ” العدل أساس الملك “

أبوظبي(صدى):

أظهرت صورة، لقطة نادرة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وهو طالبًا بفصله في المدرسة، وذلك أثناء كتابته عبارة ” العدل أساس الملك ” ، على سبورة الفصل.

وتعود الصورة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى عام 1969م، وعلّق ” بن راشد ” عليها قائلًا: ” العدل أساس الملك، صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبًا، قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الامارات على العدل ” .

وأضاف حاكم دبي في تغريدته: ” ما زال عدل زايد محفورًا في تفاصيل الحياة في الامارات، وما زال عدل زايد محفورًا في نفس أبو خالد، يجري في دمه، ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله ” .