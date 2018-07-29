الكشف عن رسوم تسجيل أطفال حجاج الداخل بالحضانات

علي القحطاني(صدى):

كشف المسؤول بالمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، عن قيمة الرسوم المالية التي حددتها وزارة الحج والعمرة لتسجيل أطفال حجاج الداخل بالحضانات، موضحًا أن هذه الرسوم تبلغ قيمتها 2500 ريال.

وخصصت الوزارة رابطًا في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، لتسجيل أطفالهم في الحضانات والروضات الموسمية التي تقيمها وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وبيّن ” القرشي ” ، أن الرسوم المالية لهذه الحضانات، يتم دفعها إلكترونيًا من خلال نظام ” سداد ” ، لافتًا إلى أن عدد المستثمرين في هذا المجال خلال موسم الحج لهذا العام، قد وصل إلى ٢٢ مستثمرًا.

فيما أشار المسؤول عن البرنامج، إلى تحديد نقطة للتجمع في حي كدي، يتم فيها استلام الأطفال القادمين من ذويهم من خارج مكة المكرمة، في يوم 7 ذي الحجة، ويتم ذلك بواسطة مسؤولي ومسؤولات الحضانات، ليتم تسليمهم مرة أخرى في الثالث عشر من نفس الشهر، بعد انتهاء مناسك الحج.