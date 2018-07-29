حقيقة طلاق شيري عادل بعد شهر من زواجها من داعية إسلامي

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول طلاق الفنانة المصرية شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود بعد أقل من شهر على خبر زواجهما الذي أثار الجدل ولاقى ضجة كبيرة وهجوم عنيف عليهما.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي هذه الأنباء، بعد انتشار كثيف لمقطع من انستجرام خلال الفترة الماضية، يتضمن كلام قال البعض أنه على لسان الداعية الإسلامية حول الانفصال.

وجاء في المقطع المنتشر ” الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازى ..للاسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد “.

ولكن اكتشف الجميع بعد ذلك عدم صحة هذا المقطع وأن هذه الكلمات كانت لإعلان طلاق الفنان وليد فواز من الفنانة مي سليم، ولا صحة لخبر انفصال شيري عادل ومعز مسعود.

وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من شيري عادل عدم صحة هذه الأنباء، لافته إلى أنها حاليًا في الساحل الشمالي ولا تتواصل مع أحد في حين تستعد لإقامة حفل زفاف في شهر أغسطس أو أكتوبر بأقصى تقدير.

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