للمرأة الحامل.. 7 أطعمة احترسي الاقتراب منها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة ، عن عدد من المأكولات والوجبات التي ينصح بأن تتجنبها المرأة خلال أشهر الحمل التسعة.

وأكدت الدراسة على ضرورة وضع نظام غذائي متوازن خلال فترة الحمل، بحيث يوفر للمرأة الحامل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها خلال هذه الفترة، موضحا ضرورة الإبتعاد عن بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، ومنها:

– السمك:

ينصح بعدم أكل عدد من الأنواع خلال فترة الحمل كالماكريل والتونة والتونة كبيرة العين، فضلا عن سمك التلفيش والقرش وسمكة السيف، تعتبر غير صحية بشكل خاص، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، الذي يضر بصحة الأم والطفل بشكل ملحوظ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف في الجهاز العصبي للطفل لارتفاع نسبة الزئبق في مثل هذه الأنواع من الأسماك.

لكن يمكن تعويض هذه الأنواع بأصناف تحتوي كميات أقل من الزئبق كالسردين والسلمون، كما أنها غنية بأحماض “أوميغا 3” الدهنية.

— الجبن غير المبستر:

يعتبر خيارا غير صحي، لإمكانية احتوائه على الكثير من الفيروسات، حيث لا يخضع لعملية البسترة، ومن هذه الأنواع الجبن “بري” الطري.

— اللحوم النيئة وغير المطبوخة:

كالسوشي والمأكولات البحرية غير المطبوخة، والتي قد تؤدي إلى تسمم الأم والطفل ببكتيريا السالمونيلا، وبحسب أبحاث أمريكية فإن التسمم نتيجة السالمونيلا يؤدي إلى 1.2 مليون حالة مرضية سنويا.

— اللحوم المصنعة ” اللانشون”:

حيث ينصح بتجنبها بشكل صارم لأنها تحمل بكتيريا الليستريا، ومن اعراض هذه البكتيريا، الإسهال والتصلب والحمى والصداع.

— السمك المدخن:

ينصح بتجنبه لاحتوائه على بكتيريا الليستريا.

— البيض غير المطبوخ:

والذي يدخل في تتبيلات سلطة السيزر، والمثلجات المصنوعة منزليا وكذلك الحلويات.

— البراعم النيئة:

كالفاصولياء وتعتبر صحية لكنها تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا.