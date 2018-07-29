بالفيديو.. دموع تشارك الفنانة أحلام الغناء بمسرح جرش بحضور الملكة رانيا

أماني الغامدي(صدى):

شاركت نجمة برنامج ذا فويس ” دموع تحسين ” ، الفنانة الإماراتية أحلام ، الغناء في الحفل الغنائي الضخم الذي أحيته أحلام في مهرجان جرش في الأردن، والذي عادت به بعد غياب 17 عاماً الى المسرح التاريخي، إذ كان حفلها الأخير عام 2001 وسبقه آخر عام 1996.

وقدمت أحلام على مسرح جرش عدداً من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، حاصدة تفاعل الجمهور بشكل عارم.

وتقدم الحضور الملكة الأردنية رانيا العبدلله، بينما أطلت أحلام بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

ونشرت أحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لغناء دموع أحد المواويل العراقية التراثية ، معلقةً بالقول : ” دموع في جرش، بنت العراق العظيم في الاردن العظيم ” .