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  • نشر : منذ 46 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. حادث مروع بين 7 سيارات يوقف الحركة على الدائري الجنوبي بالرياض

بالفيديو.. حادث مروع بين 7 سيارات يوقف الحركة على الدائري الجنوبي بالرياض
علي القحطاني (صدى):

تسبب حادث سير وقع صباح اليوم الأحد بين 7 سيارات على الدائري الجنوبي بالعاصمة الرياض في توقف الحركة على الطريق من شدة الزحام.

وأوضحت مصادر أن الحادث وقع بين مخرجي 24 و 25 وباشرت الجهات المعنية الحادث، ومن المقرر أن تصدر بياناً خلال الساعات القادمة لإيضاح تفاصيله.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2321 ] نشر منذ 42 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يسترها يااارب

[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يكفينا ويكفي الجميع شر الحوادث والغفله يارب

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