بالفيديو.. حادث مروع بين 7 سيارات يوقف الحركة على الدائري الجنوبي بالرياض

علي القحطاني (صدى):

تسبب حادث سير وقع صباح اليوم الأحد بين 7 سيارات على الدائري الجنوبي بالعاصمة الرياض في توقف الحركة على الطريق من شدة الزحام.

وأوضحت مصادر أن الحادث وقع بين مخرجي 24 و 25 وباشرت الجهات المعنية الحادث، ومن المقرر أن تصدر بياناً خلال الساعات القادمة لإيضاح تفاصيله.