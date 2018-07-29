بالفيديو.. حادث مروع بين 7 سيارات يوقف الحركة على الدائري الجنوبي بالرياض
تسبب حادث سير وقع صباح اليوم الأحد بين 7 سيارات على الدائري الجنوبي بالعاصمة الرياض في توقف الحركة على الطريق من شدة الزحام.
وأوضحت مصادر أن الحادث وقع بين مخرجي 24 و 25 وباشرت الجهات المعنية الحادث، ومن المقرر أن تصدر بياناً خلال الساعات القادمة لإيضاح تفاصيله.
طلال[ عدد التعليقات: 2321 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يسترها يااارب
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يكفينا الشر
عمار[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يكفينا ويكفي الجميع شر الحوادث والغفله يارب