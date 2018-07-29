امرأة تطلق زوجها بعد الاستيلاء على ممتلكاته

القاهرة(صدى):

قدم زوج شكوى إلى محكمة الأسرة المصرية، ضد زوجته التي كانت تمتلك العصمة فطلقتها وسرقت جميع ممتلكاته وهربت، بعد ثلاث سنوات من الزواج عاش خلالهما الزوج معنف ودائمًا ما يتعرض للتعدي من زوجته التي لم تدعه أبدًا يستمتع بحياته؛ مستغلة حقها في الاستمرار في الزواج أو تطليقه.

وقال الزوج في شكواه متألمًا: ” لم أكن أعلم أن زوجتي ستبعيني وتفضل المال بعدما منحتها حق التصرف فى أموالى بعد أن خدعتني وصورت لى إنها ملاك، والحقيقة إنها تحترف النصب، ولم أكن الضحية الأولى لها فهي مطلقة ثلاثة مرات بنفس الطريقة، وهو ما علمته متأخر. ”

وأضاف الزوج المطعون في ظهره: ” خططت للزواج مني طمعًا في ممتلكاتي، واستطاعت أن تسلب مني الموافقة على منحها حق تطليق نفسها لكي تخرب بسهولة عندما تأخذ غرضها مني ” ، لافتًا إلى أنه: ” اتضح سلوك زوجتي بعد إدارتها شركتي التي ورثتها عن والدي، لتنقلب أحوالها رأسًا على عقب. ”

وتابع: ” وأصبحت هي صاحبة السيادة بالمنزل، تؤمر فتطاع، لدرجة دفعتني لتفادي الذل أعيش فيه بتلبية رغبتها، وبعدها طلقتني ولاذت بالفرار مع عشيقها الجديد وبصحبتهم أموالي وتركتني على الحديدة. “