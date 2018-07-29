بالفيديو.. التغذية السليمة للأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التغذية رٌبى شربش ، أن النشاط الزائد عند الطفل يتطلب اهتماما خاصا بما يتناوله من أطعمة، فهناك أطعمة تزيد من هذا النشاط، وأطعمة تقلل منه .

وقالت رٌبى ، فيما يخص النشاط الزائد لدى الأطفال يجب أن يكون هناك تشخيص طبي ، وهناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا الخلل منها عوامل جينية وبيئية .

وتابعت رٌبى ، أن التغذية تٌساعد من تقليل الأعراض الخاصة بالنشاط الزائد لدى الأطفال ، ففيما يخص السكر يجب أن لا يٌمنع السكر من وجبات هؤلاء الأطفال ، ولكن يٌنصح الأمهات بتقليل تناوله من أطعمة طبيعية .

وكشفت رٌبى عن نظام غذائي هام لهؤلاء الأطفال ، وهي تقليل السكريات ، ومن أنواع المواد المضافة إليها ، فهذه المواد غذا تناولها الطفل في وجبته الصباحية يومياً خاصة بالمدرسة تؤثر على تركيزه ، فكل ما قللت الأم من الألوان الصناعية بغذاء الأطفال للحصول على نتائج إيجابية في علاج النشاط الزائد لدى الأطفال وقلة تركيزهم .