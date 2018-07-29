” السياحة الإيرانية ” تقر بخسارتها ملياري دولار بعد اقتحام سفارة المملكة

طهران(صدى):

كشفت منظمة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تكبدها خسائر وصلت إلى ملياري دولار، نتيجة تراجع أعداد السائحين من الدول الخليجية، وذلك منذ قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام مبنى سفارة المملكة بطهران وقنصليتها في مدينة مشهد، مع بداية شهر يناير من عام 2016م.

وقالت المنظمة الإيرانية في إحصائيات صادرة عنها: ” أنه بعد 13 شهرًا من الهجوم على السفارة السعودية، انخفض عدد السائحين من دول الخليج العربي إلى إيران بنسبة 85٪ مقارنة بـ 13 شهرًا قبل وقوع الهجوم، وهو ما يمثل خسارة بنحو 2 مليار دولار من أرباح العملات الأجنبية ” .

وأوضحت ” السياحة الإيرانية ” ، أن عدد السائحين من الدول الخليجية كان 1.776 مليون سائح، وذلك قبل الهجوم على السفارة السعودية بنحو 13 شهرًا، أما بعد الهجوم، فبلغ عدد السائحين 262 ألف سائح من الدول الخليجية.

جدير بالذكر، أن عدد من المتظاهرين الإيرانيين، كانوا قد اقتحموا مبنى سفارة المملكة لدى طهران، في الثاني من يناير من عام 2016م، وقاموا بإنزال العلم السعودي وإحراقه، فضلًا عن تهشيم وسرقة ما بداخل السفارة.

فيما قام آخرون، بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد، وحكموا الأثاث وزجاج النوافذ، في حين أقدم بعضهم على نهب محتويات القنصلية، علاوة على تلقي الدبلوماسيون السعوديون تهديدات بالقتل من الباسيج قبل خروجهم للمملكة.